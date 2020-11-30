Oruç Reis, Antalya Limanı'na döndü

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını tamamlamasının ardından Antalya Limanı'na döndü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü." ifadelerine yer verildi.

Merkel: Oruç Reis’in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı kapsamında yaptığı konuşmada, Oruç Reis gemisinin dönmesine ilişkin, “Oruç Reis’in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret.” dedi. Başbakan Merkel, bu konunun 10-11 Aralık’taki zirvede dikkate alınacağını belirtti. Türkiye’nin dünyada en çok mülteciyi barındıran ülke olduğunu vurgulayan Merkel, “AB içinde mülteci tartışmalarında ne kadar zorlandık. Türkiye bu konuda saygıyı hak ediyor. Türkiye’ye destek olmaya devam etmeliyiz.” diye konuştu. Merkel, AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne dayanışmasını da yineledi.