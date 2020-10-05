Eylül enflasyonu yüzde 1.68

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Eylül enflasyonu yüzde 1.68

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Eylül ayı enflasyon yüzde 1.68 artarken, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 125.16 salatalık, yüzde 108.75 dolmalık biber ve yüzde 100 Sayısal Loto oldu

Eylül enflasyonu yüzde 1.68
Enflasyona gösterge kabul edilen tüketici fiyatları endeksi, eylül ayında yüzde 1.68 arttı.
İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 1.68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10.70 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.18 değişim gerçekleşti. 
İstatistik Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5.58 mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yaşandı. 
Eğitim ana grubunda yüzde 4.85, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 3.41, ulaştırma ana grubunda yüzde 2.03, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 1.32, sağlık ana grubunda yüzde 1.10, haberleşme ana grubunda yüzde 0.93, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 0.80, eğlence ve kültürde yüzde 0.54, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.33 artış, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 4.58, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1.64 düşüş gerçekleşti. 
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 371 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 91 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı. 
SALATALIK, DOLMALIK BİBER, SAYISAL LOTO
En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 125.16 salatalık, yüzde 108.75 dolmalık biber ve yüzde 100 Sayısal Loto, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 49.71 ile limon, yüzde 30.59 ile elma ve yüzde 19.58 ile yazlık kadın pantolonu oldu. 
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