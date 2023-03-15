Euro 20,50, dolar 19,12, sterlin 23,22 liradan işlem görüyor

KKTC’de serbest piyasada euro 20,50 liradan, sterlin 23,22 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada, saat 9.30 itibarıyla 20,35 liradan alınan Euro, 20,50 liradan satılıyor. 23,04 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 23,22 lira olarak belirlendi.

Dolar ise 18,97 liradan alınıp, 19,12 liradan satılıyor.

