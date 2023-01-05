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Euro 20,02 liradan, sterlin 22,78 liradan işlem görüyor

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Euro 20,02 liradan, sterlin 22,78 liradan işlem görüyor
KKTC’de serbest piyasada euro 20,02 liradan, sterlin 22,78 liradan güne başladı.
Serbest piyasada, saat 09.30 itibarıyla 18,72 liradan alınan dolar 18,88 liradan satılıyor. 19,87 liradan alınan euronun satış fiyatı da 20,02 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 22,58 liradan alınıp, 22,78 liradan satılıyor.
 
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