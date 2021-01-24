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Emlak vergisi zammı yargıya gidiyor

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Emlakçılar, yüzde 30 oranında zamlanan emlak vergisi nedeniyle mahkemeye başvuruyor. Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, “bu keyfi bir uygulama. Yasaya da aykırı. Ara emri için başvuracağız” dedi

Emlak vergisi zammı yargıya gidiyor
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Emlakçılar, yüzde 30 oranında zamlanan emlak vergisi nedeniyle mahkemeye başvuruyor. Kıbrıs Postası’na konuşan Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, “bu keyfi bir uygulama. Yasaya da aykırı. Ara emri için başvuracağız” dedi.
Yeni geçen yasaya göre emlak vergileri artıyor.
Bazı basın yayın organlarında zammın “yüzde yüz” olduğu ifade edilse de Emlakçılar Birliği’nin dediğine göre bu zam oranı yüzde 30’a tekabül ediyor.
Bakanlar Kurulu’ndan yasa gücünde kararname olarak geçtiği ifade edilen emlak vergilerinde zam oranlarının “yasalara aykırı” olduğu ifade ediliyor.
Mevcut yasaya göre zammın Hayat Pahalılığı’na (HP) oranlı olması gerekiyor.
Emlakçılar Birliği’nin bu konuda oldukça kızgın ve yargı yoluna gitmek üzere avukatları ile görüştüğü öğrenildi.  
Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, “bu keyfi bir uygulama. Yasaya da aykırı.” diye konuştu.
Hasan Sungur, “ara emri alacağız” dedi.
 
 
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