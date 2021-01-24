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5 yılda asgari ücretli 18 bin, vekil 142 bin TL biriktiriyor

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Devrim Barçın, asgari ücretli, müsteşar ve vekillerin ihtiyat sandığında birikecek faizsiz rakamları hesapladı ve adaletsizliği adeta gözler önüne serdi

5 yılda asgari ücretli 18 bin, vekil 142 bin TL biriktiriyor
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Kıbrıs Türk Memurlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Barçın, ülkemizdeki önemli bir sosyal adaletsizliğe dikkat çekti.
Barçın, asgari ücretli, müsteşar ve vekillerin ihtiyat sandığında birikecek faizsiz rakamları hesapladı ve adaletsizliği adeta gözler önüne serdi.
Barçın yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: “Düşünsenize bugünkü asgari ücretle 5 yıl çalışsanız faizsiz İhtiyat Sandığı’nda birikecek paranız 18.336 TL iken bu rakam siyasi atama bir toptaki müsteşar için 127.368 TL, bir vekil için ise 142.641 TL’dir faizsiz. Bu adaletsizliği giderecek yasa çalışması yapmamak ise en büyük sorundur bence!”
 

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Etiketler; #Asgari ücretli
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