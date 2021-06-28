"Elektrik kesintilerinin sebebi yatırımın önünde engel olan 3 Enerji bakanıdır"

KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ” Yatırıma Gerek yok ” sözlerine tepki göstererek, “Bu kesintiler yatırımın önünde duvar olan bu 3 Enerji Bakanının ülkeye armağanıdır” dedi.

Avcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bugün meydana gelen ada genelinde çeşitli bölgelerde ikişer saatlik ve bazı bölgelerde hala devam eden elektrik kesintilerinin sebebinin Teknecik Elektrik Santrali’nde Buhar Türbinlerini devreye almada yaşanan sorun olduğunu söyledi.

Avcıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Bugün ada genelinde çeşitli bölgelerde ikişer saatlik elektrik kesintileri meydana geldi, bazı noktalarda hala kesintiler devam ediyor, hali ile vatandaş kimseye ulaşamayınca kesinti sebebini öğrenmek amacıyla birilerine ulaşabiliriz diye bize soruyor.

Kesinti sebebi Teknecik Elektrik Santrali'nde Buhar Türbinlerini devreye almada yaşanan sorundur.

Santral Ünitesi devreye alınamadığı için ARZ - TALEBİ KARŞILAYAMIYOR, ve arada oluşan açık sebebiyle dönüşümlü olarak KESİNTİ YAPILIYOR.

Neden mi?

YEDEK Santral Kapasitemiz YOK da ondan...

Ne diyordu Erhan Arıklı, Özdil Nami, Hasan Taçoy?

Yatırıma GEREK YOK.

Bugün yaşanan bu kesintiler yatırımın önünde duvar olan bu 3 Enerji Bakanının ülkeye armağanıdır...

05 Aralık 2019 – Erhan Arıklı:

“İhtiyacımız olmayan jeneratör alımı konusunda ihale yapılması için baskı yapan, lobi yapan Bakanlar Kurulu üyelerinin kim olduğunu bilmek istiyoruz. Bilelim ki jeneratör lobisinden kaç para aldıklarını sorgulayalım. Hadi çıkın ve niçin bu jeneratörlere ihtiyacımız olduğunu açıklayın.”

Tebrikler ülkeyi elektriksiz bırakmayı da başardınız..