Bugün test sayısı arttı, yeni vaka sayısı geriledi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göe, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.597 olup, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanırken, 27 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 17 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 7 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 2 kişisi Gazimağusa, 1 kişisi ise İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Kumsal-1/ Değirmenlik-1/ Kızılbaş-2 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-2

Girne - Girne Merkez- 4 / Lapta-2 / Alsancak-1

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-1/ Maraş-1

İskele -Aygün-1

28 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.597

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.453.900

Toplam Vaka Sayısı: 8022

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7645

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 342

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 305

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5377

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 407

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 563

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3201

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 17.228