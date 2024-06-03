Eğitim alıp iş kuran kadınlara prim desteği sağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi" kapsamında, eğitim alan katılımcılara prim desteği sağlanmasını düzenleyen yasa gücündeki kararnamaler, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

‘’Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olup Sosyal Hizmetler Dairesi Tarafından Düzenlenen Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi Programını Tamamlayan Katılımcılara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname" ve “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olup Sosyal Hizmetler Dairesi Tarafından Düzenlenen Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi Programını Tamamlayan Katılımcılara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname" isimli kararnameler, dünkü Resmi Gazete’de yer aldı.

Kararnamelerin genel gerekçesinde,"Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi Programı’nı tamamlayan katılımcıların çalışma hayatına kazandırılması ve üretime destek olmalarının sağlanması" amacı yer aldı.

Proje kapsamında eğitim alarak, başvuruları İhtiyat Sandığı Dairesi’nce onaylanan girişimci kadınlar, 60 ay boyunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlanan prim desteğinden yararlanabilecek. Kararnameler, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak.