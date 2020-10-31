Döviz konusunda yapacak hiçbir şeyimiz yok

Bankacı Dr. Şükrü Umarbeyli, yükselen döviz hakkında KKTC’de yapılabilecek “hiç ama hiçbir şey olmadığını” söyledi

Bankacı Şükrü Umarbeyli, yükselen döviz ve Türkiye’de ‘sıkılaştırma’ politikaları hakkında KKTC’de yapılabilecek “hiç ama hiçbir şey olmadığını” söyledi. Umarbeyli, para politikaları ile dövize etkisi bakımından jeopolitik riskler karşısında da yapabilecek bir şey olmadığımızı ifade etti.

Katıldığı Tv programında değerlendiren Dr. Şükrü Umarbeyli şöyle dedi;

“TC Merkez Bankası sıkılaştırma politikası ile primleri düşürebilir. Az olan değerlidir: Türkiye’de döviz azsa yüksek olur. Genel olarak istenilen, dövizi dolaştırmak ve değerini düşürmek ve talebi azaltmak. Şu anda bu sıkıntı var Türkiye’de… Türkiye’deki tüm politikalar bilindiği gibi elbette bizi de etkiliyor. TL’yi oradan kullanıyoruz. Süreçte yapabileceğimiz bir şey yok. Hiçbir şey… Kendi içimizde bize tek kalan maliye politikasıdır. KDV’ler vergiler… Çünkü bizim kurlara müdahalemiz olamaz.”.