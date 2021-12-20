Döviz haftaya yine yükselişle başladı

Döviz kurları yeni haftanın ilk işlemlerinde rekor tazeledi.

KKTC’de serbest piyasada saat 12.00 itibarıyla Dolar/TL 17,50’dan, Sterlin/TL 23,05’ten işlem görüyor. Euro/TL ise 19.65 seviyelerinde.

Cuma günü Dolar/TL kuru 16.4790'dan kapanmıştı.

Hafta sonu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşük faiz politikasını sürdüreceğini söyleyerek, "Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu" demişti.

Dolar/TL'de yaşanan yükselişin ardından gram altın fiyatları da 1.000 TL seviyesini gördü.