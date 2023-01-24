Cyprocable yeni ürünleriyle Güney Kıbrıs’a ihracatı artırdı

Kurulduğu günden bugüne tesisat kablosu, bükülgen kablo, flat-twin ve Kuzey Kıbrıs’ta ilk ve tek 0,6/1 kV zırhlı-zırhsız alçak gerilim enerji kablosu imalatı yaparak sektörde önemli bir yer edinen Cyprocable, üretim kapasitesini artırarak ürünlerini güvenli bir şekilde piyasaya sunmakta ve BS 5467, BS 6724, BS 6004, BS 7211 İngiliz standartlarına (British Standarts) göre üretim yaparak Güney Kıbrıs Rum bölgesine de ihracatını gerçekleştirmektedir.

XLPE, HALOJEN FREE, SOLAR kabloları ile ürün ağımızı genişletiyoruz

Cyprocable, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle ilerleyerek modern üretim tesislerinde kaliteli, güvenilir ürünlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Ar-Ge çalışmaları ve önemli yatırımlar sonucu yeni ürünleri piyasaya sunduklarını dile getiren Cyprocable Genel Müdürü Hasan Özbek;

“XLPE izoleli kablo, Solar kablo ve Halojenden arındırılmış, alev yayılmasına dayanıklı, duman yoğunluğu düşük yeni enerji kablolarını üretimini gerçekleştirerek standartlara uygun, güvenilir ve dayanıklı kaliteli kablolarımızı sektörümüzün tüm paydaşlarına sunuyor, ürün çeşitliliğimizle bu alanda ihtiyacı önemli ölçüde karşılıyoruz” dedi.

Aleve dayanıklı Halojen Free Kablolar

Günümüzde bir çok ülkede özellikle yoğun yerleşim ve yaşam alanlarında, otellerde, hastanelerde, havaalanlarında, maden ocaklarında, tünellerde, rafinerilerde, enerji santrallerinde, okullarda, yüksek yapılarda, bankalarda, büyük alışveriş merkezlerinde, kapalı spor salonlarında, konser ve sinema salonlarında, ticaret ve iş merkezlerinde standartların gereklerine göre üretilmiş HFFR yani halojenden arındırılmış kablolar kullanılmakta.

Halojenden arındırılmış kablolarda kullanılan malzemeler Klor, Flor, Brom ve İyot elementlerinden hiçbirini içermediğinden bu kablolar yangın sırasında alevi iletmiyor, yoğun duman tabakası oluşturmuyor; çevreye ve elektronik cihazlara zararı olan aşındırıcı gazları da üretmediğinden en yüksek seviyede can ve mal güvenliği sağlamakta.

Özbek, güvenlik açısından dünyada en çok tercih edilen bu kabloları da üreterek hem yurt içi şirketlerin hem de Güney Kıbrıs’ın artan taleplerini kısa sürede karşılamaya başladıklarını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’ta CE ve TSE belgeli ilk ve tek kablo üreticisi Cyprocable, kaliteli hizmetten ödün vermeden müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ediyor, Kıb-Tek şartnamesine ve uluslararası standartlara uygun üretim gerçekleştiriyor.

Cyprocable Genel Müdürü Hasan Özbek, ürün belgelendirme süreçlerini hızlı bir şekilde tamamladıklarını, üretilen kabloların CE ve TSE kalite uygunluk belgelerini alarak kablo markalamalarına CE ve TSE logolarını da ilave ettiklerini söyledi. Yüksek standartlarda, güvenilir ve kaliteli ürünleri müşterilerine sunmaya devam edeceklerini belirtirken, sektöründe lider ve tercih edilen marka olmanın da gururunu yaşadıklarının altını çizdi.

Özbek ayrıca, ürün çeşitliğini genişletme, kalite uygunluk belgelendirme süreçleri gibi önemli atılımların yanı sıra üretim tesisine eklenen yeni cihazlarla fabrikalarını büyüttüklerini dile getirdi.

“ Yeni hedeflerimiz doğrultusunda PVC granül üretim tesisi, ekstruder makineleri ve bakır -büküm hatları ile fabrikamızı büyütüyoruz. Yakın zamanda en yüksek kalitede izolasyon, dolgu, kılıf gibi PVC kablo kompoundları üreten yeni teknoloji makine ile PVC granül üretimine başlayacağız. Tesislerimizde ısıya dayanıklı, soğuğa dayanıklı, yağa dayanıklı vb. kablolar için özel reçetelerle hazırlanan PVC granülleri üreteceğiz.” dedi.

Ayrıca, yeni ektsruder izolasyon-kılıf hattı kurulumu ile üretim kapasitesini artıracaklarını, bakır büküm hattının devreye alınmasıyla da müşterilerinin kalın kesitli bakır ve yeraltı kablo ihtiyaçlarını da kısa sürede gerçekleştireceklerini söyledi.

Cyprocable, markalaşma sürecinde teknolojik yatırımlara, kalite odaklı geliştirmelere, Ar-Ge çalışmalarına, üretimden son kullanıcı memnuniyetine kadar birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bugün adanın en önemli kurumlarından aldığı referans ve hizmet kalitesi ile kablo sektörünün öncü kuruluşu olarak Kuzey Kıbrıs ekonomisine katkı sağlamaktadır. LHA

