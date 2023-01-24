Koronavirüs benzeri bir pandemi ile karşı karşıya kalabileceğimizi yıllar önce açıklayan ve haklı çıkan Bill Gates dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı.

2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates’i haklı çıkarmıştı.

2019’un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) kısa sürede küresel bir pandemiye neden olarak milyonlarca hayata mal oldu.

Koronavirüse karşı en büyük silah olarak nitelendiren aşılara verdiği destek ile bilinen Gates’ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Sidney’da bir konferansta konuşan Gates, dünya liderlerine çağrıda bulundu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Gates sıradaki pandeminin insan yapımı olacağı ve koronavirüsten çok daha acımasız olabileceğini belirtti.

Dünya liderlerinin farklılıkları bir kenara bırakarak şimdiden hazırlıklara başlaması gerektiğinin altını çizen Gates, daha fazla küresel işbirliği çağrısında bulundu.

GATES AĞIR FATURAYI AÇIKLADI

Gates, söz konusu senaryonun gerçekleşmesi durumunda bunun dünyaya ekonomik maliyetinin 10 trilyon Dolar olacağının altını çizdi.

Milyarder iş insanı kâbus senaryosu olarak anılan bu duruma hazırlıklı olmak için her beş yılda bir hem ülke hem de bölgesel düzeyde bir tatbikat yapılması gerektiğini belirtti.

BİR SONRAKİ SALGINI ÖNLEMEK İÇİN BUNLARI YAPACAK

Kovid-19’un son pandemi olmayabileceğini defalarca dile getiren Gates, yeni bir salgını önlemek için dikkat çeken bir karar almıştı.

Gerekli adımların atılması durumunda yeni bir pandeminin önlenebilceğini belirten Gates bu kapsamda küresel salgına karşı müdahale ve mobilizasyon için oluşturulan GERM ekibi olarak adlandırdığı bir müdahale ekibine yılda 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Gates’in planı söz konusu yatırımın yanı sıra Dünya çapında teşhis ve sağlık sistemlerine yönelik Ar-Ge’ye daha fazla destek sağlamayı da içeriyor.

PANDEMİYE KARŞI 3 BİN KİŞİLİK ORDU

GERM’in tek önceliği pandemiyi önlemek olan 3 bin kişilik bir müdahale ekibi olacağının altını çizen Gates, GERM ekiplerinin epidemiyologlar ve veri bilimcilerinden lojistik uzmanlarına ve iletişim ve diplomasi becerilerine sahip olan bir dizi uzmandan oluşacağını belirtiyor.

Gates küresel sağlık ordusu olarak lanse edilen GERM’in ana hedefini ‘Görev, salgınları pandemi haline gelmeden durdurmaktır’ şeklinde özetliyor.

Zira Gates, Kovid-19’un yayılmasını ilk 100 gün içinde durdurabilseydik, virüs nedeniyle ölenlerin yüzde 98’inden fazlasının bugün hayatta olacağı görüşünde.

KOMPLO TEORİLERİNE YANIT

Komplo teorisyenleri, Kovid-19 pandemisi boyunca Gates’i hedef aldı ve kanıt olmamasına rağmen Gates’in şirketleri tarafından geliştirilen mikroçiplerin aşılar yoluyla insanlara yerleştirildiğini iddia etti.

Komplo teorilerine ve aşı karşıtlığı hakkında konuşan Gates şu ifadeleri kullanmıştı;

‘Gates Vakfı aşılarla, yeni aşıların icadıyla ve aşıları finanse etmeyle çok ilgileniyor. Bu çabalarla on milyonlarca hayat kurtarmış olmaktan gurur duyuyoruz.’

Protestolar hakkında ne hissettiği sorulduğunda Gates, bunun ‘biraz tuhaf’ olduğunu söyledi.