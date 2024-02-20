Creditwest Bank’tan traktör ve ekipman kredisi

Creditwest Bank, Devlet Destekli Traktör ve Ekipman Kredisi’ni tüm üreticilerin hizmetine sundu. Üreticiler gerçekleştirdikleri tarım faaliyetlerini beyan ederek Traktör ve Ekipman Kredisi’nden yararlanabiliyor.Üreticilerin daha verimli çalışabilmeleri ve mekanizasyon düzeylerini yükseltebilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan kredi, üreticilerin Tarımsal ve Hayvansal üretimine yönelik olarak kullanılmak üzere satın alınacak bir adet birinci el traktör ve bir adet traktöre monte edilmek suretiyle kullanılabilecek ekipmanın finansmanını karşılamak amacıyla kullandırılacaktır.Traktör ve traktöre monte edilecek ekipman için sağlanacak kredinin 60 ay vadesi ve %27 faizi bulunuyor. Piyasa koşullarına uygun faizli ve uzun vadeli bu krediden kuru tarım, sulu tarım, hayvancılık faaliyetleri yürüten tüm üreticiler yararlanabilecektir.Devlet Destekli Traktör ve Ekipman Kredisi’nde; kuru tarım ve hayvancılık faaliyetinde kullanılacak traktörler için 1.500.000 TL’yi geçmemek üzere satın alınacak traktör değerinin azami %75’i, sulu tarım faaliyeti faaliyetinde kullanılacak traktörler için 1.000.000 TL’yi geçmemek üzere satın alınacak traktör değerinin azami %75’i, Traktöre monte edilebilecek ekipman için ise 300.000 TL’yi geçmemek kaydı ile kredi imkanı sağlanıyor.İlgili kredisinin vadesi 60 ay vadeli olup, aylık eşit taksitli veya faaliyet alanına göre banka ile yapılacak mutabakat çerçevesinde 3 - 6 - 12 ayda bir eşit taksit ödemeli olacaktır.Creditwest Bank Kredilerden Sorumlu Koordinatör Caner Demircioğlu; Tarım sektörüne sunmuş oldukları özel ve avantajlı ürünler ile müşterilerine ulaştıklarını tarım kredilerinin banka kredileri içerisinde önemli paya sahip olduğunu söyledi. ‘Creditwest Bank olarak her daim üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz. Amacımız üreticillerimizin hayatlarına değer katabilmek” diyerek sözlerini tamamladı