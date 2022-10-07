Creditwest Bank ve Kıbrıs Türk Petrolleri arasında DBS protokolü imzalandı

Creditwest Bank ile Kıbrıs Türk Petrolleri, önemli bir iş birliğine imza attı. Kıbrıs Türk Petrolleri’nin bayisi olarak faaliyet gösteren işletmeler, firmadan yapacakları mal ve hizmet alımları için çek ile ödemek yerine hesaplarından otomatik olarak belirlenen tarihde Kıbrıs Türk Petrollerine ödemeyi yapabilecekler.

DBS(Doğrudan Borçlanma Sistemi), K-Pet’e ve bayisi olan tüm işletmelerin operasyonel yüklerini ortadan kaldıracak, zamandan ve mekandan tasarruf edilmesini sağlayacaktır.

Anlaşma uyarınca K-Pet bayisi olan tüm işletmeler bayi limitini Creditwest Bank Şubeleri’nden talep edebilecekler. Alacakları mal ve hizmetlerin bedelini Bayi Limiti olarak tesis edilecek Creditwest Bank’ta açılacak hesaplarından otomatik olarak anlaşılan vade gününde K-Pet hesaplarına fatura bedelleri ödenebilecektir.

K-Pet ve Creditwest Bank arasındaki konu ile ilgili iş birliği protokolüne Creditwest Bank Kaymaklı Şube Müdürü Necati Kocatürk ile K-Pet Genel Müdürü Malik İşimtekin imza koydu.

Creditwest Bank Ltd. Genel Müdürü Mazher Zaheer; Banka olarak dijitalleşmeye çok önem verdiklerini, 2013 yılında tamamen Banka Bilgi İşlem ekibi tarafından yazılan “Doğrudan Borçlandırma Sistemi” nin müşterilerin hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Doğrudan Borçlandırma Sistemi nedir ve avantajları nelerdir?

Doğrudan Borçlandırma Sistemi, yaygın bayi ve satış teşkilatına sahip firmaların, mal ve hizmet satışı gerçekleştirdikleri bayilerden olan alacaklarının, bayi lehine tahsis edilen kredi limiti kadar garanti kapsamına alınması ve otomatik olarak bayi hesaplarından ana firma hesabına transfer edilmesini sağlayan otomatik tahsilat sistemidir.

Sistem, ana firmaya; çek ve teminat mektubu kullanımının azalması ile operasyonel maliyetten tasarruf, tahsilat vadelerinin önceden bilinmesi ile nakit akışının takip kolaylığı sağlarken, bayi açısından: çek-senet, masraflarından tasarruf, DBS kredisinin fatura vadesinde kapatılması durumunda maliyetsiz finansman imkanı, DBS limiti dahilinde tedarikçi ödemelerinin zamanında yapılabilmesi imkanları sağlamaktadır.

