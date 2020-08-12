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Çiftçiye Doğrudan gelir Desteği ödemesi yapıldı

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Çiftçiye Doğrudan gelir Desteği ödemesi yapıldı

 Doğrudan Gelir Desteği birinci avans ödemeleri için 7 bin 666 üreticiye 23 milyon 965 bin 672,71 TL’lik ödeme yapıldığı açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2020 yılı için 7 bin 666 üreticiye, tahıl (arpa, buğday, yulaf, tritikale vb.), yem bitkileri (fiğ, fiğ-tahıl, arpa hasılı, mısır, yonca vb.), nadas ve narenciye beyanları karşılığında, Doğrudan Gelir Desteğinin yüzde 50’sini kapsayan birinci avans ödemeleri için toplam 23 milyon 965 bin 672,71 TL’lik ödeme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, üreticilerin hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabileceği duyuruldu.

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