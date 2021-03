Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) ile Mehmet Salih Havalı Ticaret Ltd. arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 devresini kapsayan Toplu İş Sözleşmesine, işveren tarafı olarak Mehmet Salih Havalı Ticaret Ltd. Direktörü Mehmet Salih Havalı, işçi tarafı olarak Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu imza koydu.

Çağ-Sen Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, toplu iş sözleşmesiyle çalışanların ücretleri günün koşullarına göre yeniden belirlenirken, doğum, ölüm, evlenme yardımı, 1 Mayıs, Ramazan ve Kurban bayramı ödenekleri ve yılsonu ikramiyesi gibi menfaatler de yeniden düzenlendi.

DAVULCU: “SENDİKALI VE TOPLU SÖZLEŞMELİ ÇALIŞMA ORTAMI TÜM ÇALIŞMA ALANINA YAYILMALI”

Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşan Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu, sosyal demokrasinin yerleşip toplumsal yaşam biçimi olması için sendikalı ve Toplu Sözleşmeli çalışma ortamının tüm çalışma alanına yayılması gerektiğini kaydetti. Özel sektör işverenlerinin çoğunluğunun işçilerin yasal hakları olan sendikalaşmasını engellemeye çalıştığını savunan Davulcu, bunun yasa dışı olmasının yanı sıra hükümetler tarafından da görmezden gelindiğini iddia etti.

Ülkede bugün için azınlıkta olmakla birlikte işçilerinin sendikalaşma hakkına saygı gösteren, Toplu İş Sözleşmesi yaparak iş yerindeki verimliliği yükseltmeyi beceren işverenler de olduğunu belirten Çağ-Sen Başkanı, Mehmet Salih Havalı Ticaret Ltd. Direktörünü bu yürekliliği nedeniyle selamladığını söyledi.

HAVALI: “SENDİKALI İŞÇİNİN DAHA VERİMLİ OLDUĞUNU YAŞAYARAK GÖRDÜK”

Mehmet Salih Havalı Ticaret Ltd. Direktörü Mehmet Salih Havalı, sendikalı ve Toplu İş Sözleşmeli işçi çalıştırmanın yararını gören bir işletme olarak bunun onurunu da yaşamakta olduklarını söyledi. Havalı, işçilikten gelen bir işveren olarak sendikalı olmanın önemini bildiğini ve sendikalı işçinin daha verimli olduğunu yaşayarak da gördüğünü belirtti.

Ülkede özel sektörde sendikalı işçi çalıştıran pek az işveren olduğuna işaret eden Havalı, işçisiyle barışık olmanın ve iş yerinde verimliliği en üst seviyeye çıkarmanın yolunun işçilerin yasal hakları olan sendikalaşma hakkına saygı göstermekten geçtiğini söyledi.