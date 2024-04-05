Brent petrolün varil fiyatı $91.07 dolar

Güne $90,77 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:30 itibarıyla %0,91 artışla $91,60'dan işlem görüyor. Dün en düşük $88,52, en yüksek $91,56 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $90,77 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 11.03.2024 tarihinde $80,88 ile son bir ayın en düşük, 05.04.2024 tarihinde ise $91,70 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.