Brent petrolün varil fiyatı $90,84 dolar

Güne $90,57 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:52 itibarıyla %0,08 artışla $90,24'dan işlem görüyor. Dün en düşük $88,46, en yüksek $91,29 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $90,17 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 11.03.2024 tarihinde $80,88 ile son bir ayın en düşük, 05.04.2024 tarihinde ise $92,35 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.