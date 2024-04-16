Brent petrolün varil fiyatı $89,99 dolar

Güne $90,27 ile başlayan Brent Petrol, saat 11:42 itibarıyla %0,21 azalışla $89,69'dan işlem görüyor. Dün en düşük $88,26, en yüksek $90,93 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $89,88 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 27.03.2024 tarihinde $84,59 ile son bir ayın en düşük, 12.04.2024 tarihinde ise $92,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.