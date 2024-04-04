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Brent petrolün varil fiyatı $89,94 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $89,94 dolar
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Güne $89,29 ile başlayan Brent Petrol, saat 07:53 itibarıyla %0,65 artışla $89,87'dan işlem görüyor. Dün en düşük $88,48, en yüksek $90,41 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $89,29 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 11.03.2024 tarihinde $80,88 ile son bir ayın en düşük, 03.04.2024 tarihinde ise $90,41 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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