Brent petrolün varil fiyatı $89,94 dolar

Güne $89,29 ile başlayan Brent Petrol, saat 07:53 itibarıyla %0,65 artışla $89,87'dan işlem görüyor. Dün en düşük $88,48, en yüksek $90,41 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $89,29 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 11.03.2024 tarihinde $80,88 ile son bir ayın en düşük, 03.04.2024 tarihinde ise $90,41 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.