Brent petrolün varil fiyatı $89,52 dolar

Güne $90,75 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:52 itibarıyla %1,51 azalışla $89,24'dan işlem görüyor. Dün en düşük $90,34, en yüksek $92,35 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $90,61 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 11.03.2024 tarihinde $80,88 ile son bir ayın en düşük, 05.04.2024 tarihinde ise $92,35 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.