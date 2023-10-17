Brent petrolün varil fiyatı $89,28 dolar

Güne $89,94 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:15 itibarıyla %0,69 artışla $89,90'dan işlem görüyor. Dün en düşük $88,75, en yüksek $91,68 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $89,28 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.