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Brent petrolün varil fiyatı $89,24 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $89,24 dolar
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Güne $89,04 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:25 itibarıyla %0,24 artışla $89,25'dan işlem görüyor. Dün en düşük $87,47, en yüksek $89,72 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $89,04 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 11.03.2024 tarihinde $80,88 ile son bir ayın en düşük, 03.04.2024 tarihinde ise $89,74 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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