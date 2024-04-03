Brent petrolün varil fiyatı $89,24 dolar

Güne $89,04 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:25 itibarıyla %0,24 artışla $89,25'dan işlem görüyor. Dün en düşük $87,47, en yüksek $89,72 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $89,04 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 11.03.2024 tarihinde $80,88 ile son bir ayın en düşük, 03.04.2024 tarihinde ise $89,74 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.