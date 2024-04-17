Brent petrolün varil fiyatı $89.21 dolar

Güne $89,86 ile başlayan Brent Petrol, saat 12:03 itibarıyla %0,23 azalışla $89,24'dan işlem görüyor. Dün en düşük $88,95, en yüksek $91,01 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $89,45 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 27.03.2024 tarihinde $84,59 ile son bir ayın en düşük, 12.04.2024 tarihinde ise $92,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.