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Brent petrolün varil fiyatı 87,70 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı 87,70 dolar
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Güne $87,96 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:22 itibarıyla %0,65 artışla $88,18'dan işlem görüyor. Dün en düşük $86,29, en yüksek $88,46 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $87,61 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 11.03.2024 tarihinde $80,88 ile son bir ayın en düşük, 01.04.2024 tarihinde ise $88,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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