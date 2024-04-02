Brent petrolün varil fiyatı 87,70 dolar

Güne $87,96 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:22 itibarıyla %0,65 artışla $88,18'dan işlem görüyor. Dün en düşük $86,29, en yüksek $88,46 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $87,61 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 11.03.2024 tarihinde $80,88 ile son bir ayın en düşük, 01.04.2024 tarihinde ise $88,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.