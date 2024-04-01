Brent petrolün varil fiyatı 87,41 dolar

Güne $87,62 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:56 itibarıyla %0,13 artışla $87,37'dan işlem görüyor. Dün en düşük $87,26, en yüksek $87,26 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $87,26 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 11.03.2024 tarihinde $80,88 ile son bir ayın en düşük, 19.03.2024 tarihinde ise $87,87 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.