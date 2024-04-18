Brent petrolün varil fiyatı $87.33 dolar

Güne $87,40 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:28 itibarıyla %0,79 artışla $87,72'dan işlem görüyor. Dün en düşük $86,71, en yüksek $90,40 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $87,03 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 27.03.2024 tarihinde $84,59 ile son bir ayın en düşük, 12.04.2024 tarihinde ise $92,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.