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Brent petrolün varil fiyatı 87,26 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı 87,26 dolar
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Güne $87,26 ile başlayan Brent Petrol, saat 03:00 itibarıyla %0,43 artışla $87,26'dan işlem görüyor. Dün en düşük $85,51, en yüksek $87,53 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $86,89 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 11.03.2024 tarihinde $80,88 ile son bir ayın en düşük, 19.03.2024 tarihinde ise $87,87 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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