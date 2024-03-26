Brent petrolün varil fiyatı $86.47 dolar

Güne $86,13 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:36 itibarıyla %0,27 azalışla $85,90'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,98, en yüksek $86,94 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $86,14 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 26.02.2024 tarihinde $80,26 ile son bir ayın en düşük, 19.03.2024 tarihinde ise $87,87 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.