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Brent petrolün varil fiyatı $86.47 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $86.47 dolar
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Güne $86,13 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:36 itibarıyla %0,27 azalışla $85,90'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,98, en yüksek $86,94 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $86,14 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 26.02.2024 tarihinde $80,26 ile son bir ayın en düşük, 19.03.2024 tarihinde ise $87,87 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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