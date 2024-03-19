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Brent petrolün varil fiyatı $86.22 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $86.22 dolar
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Güne $86,42 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:28 itibarıyla %0,08 artışla $86,48'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,86, en yüksek $87,49 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $86,41 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 26.02.2024 tarihinde $80,26 ile son bir ayın en düşük, 18.03.2024 tarihinde ise $87,49 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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