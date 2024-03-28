Brent petrolün varil fiyatı $86.19 dolar

Güne $85,64 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:18 itibarıyla %0,27 artışla $85,87'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,59, en yüksek $86,31 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,64 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 11.03.2024 tarihinde $80,88 ile son bir ayın en düşük, 19.03.2024 tarihinde ise $87,87 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.