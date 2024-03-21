Brent petrolün varil fiyatı $86.18 dolar

Güne $85,70 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:58 itibarıyla %0,41 artışla $86,06'dan işlem görüyor. Dün en düşük $85,15, en yüksek $87,44 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,70 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 26.02.2024 tarihinde $80,26 ile son bir ayın en düşük, 19.03.2024 tarihinde ise $87,87 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.