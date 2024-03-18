Brent petrolün varil fiyatı $85.67 dolar

Güne $85,37 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:33 itibarıyla %1,07 artışla $85,86'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,29, en yüksek $85,80 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $84,95 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 26.02.2024 tarihinde $80,26 ile son bir ayın en düşük, 18.03.2024 tarihinde ise $85,97 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.