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Brent petrolün varil fiyatı $85.39 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $85.39 dolar
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Güne $85,29 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:47 itibarıyla %0,38 artışla $85,39'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,70, en yüksek $86,18 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,07 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 26.02.2024 tarihinde $80,26 ile son bir ayın en düşük, 19.03.2024 tarihinde ise $87,87 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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