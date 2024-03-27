Brent petrolün varil fiyatı $85.16 dolar

Güne $85,27 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:53 itibarıyla %0,29 azalışla $85,02'dan işlem görüyor. Dün en düşük $85,23, en yüksek $87,03 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,27 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 11.03.2024 tarihinde $80,88 ile son bir ayın en düşük, 19.03.2024 tarihinde ise $87,87 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.