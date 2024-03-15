Brent petrolün varil fiyatı $85.13 dolar

Güne $84,75 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:49 itibarıyla %0,38 artışla $85,08'dan işlem görüyor. Dün en düşük $83,57, en yüksek $85,26 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $84,76 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 26.02.2024 tarihinde $80,26 ile son bir ayın en düşük, 15.03.2024 tarihinde ise $85,64 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.