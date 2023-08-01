Brent petrolün varil fiyatı $85.05dolar

Güne $85,29 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:47 itibarıyla %0,18 azalışla $85,15'dan işlem görüyor. Dün en düşük $83,90, en yüksek $85,67 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,30 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.07.2023 tarihinde $74,51 ile son bir ayın en düşük, 31.07.2023 tarihinde ise $85,67 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.