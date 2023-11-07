Brent petrolün varil fiyatı $84.77 dolar

Güne $85,71 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:24 itibarıyla %0,11 azalışla $85,07'dan işlem görüyor. Dün en düşük $85,00, en yüksek $87,14 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,24 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 07.11.2023 tarihinde $84,47 ile son bir ayın en düşük, 20.10.2023 tarihinde ise $93,96 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.