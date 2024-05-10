Brent petrolün varil fiyatı $84.22 dolar

Güne $83,98 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:32 itibarıyla %0,32 artışla $84,24'dan işlem görüyor. Dün en düşük $83,24, en yüksek $84,11 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,97 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 08.05.2024 tarihinde $81,58 ile son bir ayın en düşük, 12.04.2024 tarihinde ise $92,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.