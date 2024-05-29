Brent petrolün varil fiyatı 84,15 dolar

Güne $84,33 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:39 itibarıyla %0,12 azalışla $84,25'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,78, en yüksek $84,35 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $84,35 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.05.2024 tarihinde $80,47 ile son bir ayın en düşük, 30.04.2024 tarihinde ise $87,75 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.