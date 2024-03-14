Brent petrolün varil fiyatı 83,70 dolar

Güne $83,61 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:22 itibarıyla %0,19 artışla $83,77'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,76, en yüksek $84,57 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,61 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 26.02.2024 tarihinde $80,26 ile son bir ayın en düşük, 01.03.2024 tarihinde ise $85,05 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.