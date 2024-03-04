Brent petrolün varil fiyatı $83,52 dolar

Güne $83,91 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:37 itibarıyla %0,65 artışla $84,12'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,79, en yüksek $85,05 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,58 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 05.02.2024 tarihinde $76,60 ile son bir ayın en düşük, 01.03.2024 tarihinde ise $85,05 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.