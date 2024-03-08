Brent petrolün varil fiyatı 83,41 dolar

Güne $82,84 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:08 itibarıyla %0,82 artışla $83,42'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,88, en yüksek $83,93 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,74 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 08.02.2024 tarihinde $78,97 ile son bir ayın en düşük, 01.03.2024 tarihinde ise $85,05 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.