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Brent petrolün varil fiyatı 83,41 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı 83,41 dolar
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Güne $82,84 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:08 itibarıyla %0,82 artışla $83,42'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,88, en yüksek $83,93 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,74 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 08.02.2024 tarihinde $78,97 ile son bir ayın en düşük, 01.03.2024 tarihinde ise $85,05 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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