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Brent petrolün varil fiyatı 83,40 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı 83,40 dolar
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Güne $83,72 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:26 itibarıyla %0,06 azalışla $83,50'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,90, en yüksek $83,72 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,55 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.01.2024 tarihinde $74,77 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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