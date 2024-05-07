Brent petrolün varil fiyatı 83,29 dolardan işlem görüyor

Güne $83,37 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:27 itibarıyla %0,11 azalışla $83,29'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,65, en yüksek $83,68 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,38 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.05.2024 tarihinde $82,65 ile son bir ayın en düşük, 12.04.2024 tarihinde ise $92,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.