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Brent petrolün varil fiyatı 83,28 dolardan işlem görüyor

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Brent petrolün varil fiyatı 83,28 dolardan işlem görüyor
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Güne $82,77 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:50 itibarıyla %0,59 artışla $83,25'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,69, en yüksek $84,27 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,76 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.05.2024 tarihinde $82,69 ile son bir ayın en düşük, 12.04.2024 tarihinde ise $92,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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