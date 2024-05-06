Brent petrolün varil fiyatı 83,28 dolardan işlem görüyor

Güne $82,77 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:50 itibarıyla %0,59 artışla $83,25'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,69, en yüksek $84,27 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,76 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.05.2024 tarihinde $82,69 ile son bir ayın en düşük, 12.04.2024 tarihinde ise $92,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.