Brent petrolün varil fiyatı $83,25 dolar

Güne $83,20 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:19 itibarıyla %0,04 artışla $83,26'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,04, en yüksek $83,61 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,23 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 08.05.2024 tarihinde $81,58 ile son bir ayın en düşük, 16.04.2024 tarihinde ise $91,01 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.