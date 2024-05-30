Brent petrolün varil fiyatı 83,10 dolardan işlem görüyor

Güne $83,38 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:45 itibarıyla %0,37 azalışla $83,07'dan işlem görüyor. Dün en düşük $83,13, en yüksek $84,72 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,38 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.05.2024 tarihinde $80,47 ile son bir ayın en düşük, 01.05.2024 tarihinde ise $85,97 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.