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Brent petrolün varil fiyatı 83,05 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı 83,05 dolar
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Güne $82,75 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:11 itibarıyla %0,22 azalışla $82,65'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,30, en yüksek $83,24 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,11 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 08.11.2023 tarihinde $79,20 ile son bir ayın en düşük, 20.10.2023 tarihinde ise $93,96 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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